Un aiuto per le nuove attività di ittiturismo

Il Flag Pescando ha pubblicato il bando relativo all’Azione “2.A.4 aiutando”, che prevede il sostegno all’avvio di nuove attività di ittiturismo e al miglioramento degli ittiturismi già presenti nel territorio attraverso il sostegno agli investimenti fino a un massimo del 50% a fondo perduto.

“Gli ittiturismi rappresentano un fiore all’occhiello per il nostro territorio, con esempi d’eccellenza a livello regionale che vanno replicati e se possibile migliorati”, commenta Alessandro Murana, Presidente del Flag Pescando. “Puntiamo molto sul sostegno di queste attività, non solo per il forte impulso all’economia del turismo, ma anche per le grandi opportunità di reddito che rappresentano per i pescatori e per le loro famiglie”.

“Al momento sono disponibili risorse per 103.000 euro”, spiega Mauro Tuzzolino, direttore del Flag, “ma l’Assemblea dei soci ha già deliberato per il raddoppio di questa cifra. Attendiamo solo il via libera della Regione per aumentare i fondi a disposizione”.