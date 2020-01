Buon compleanno Gramsci: 12 ore no stop tra mostre e perfomance

L’apertura della Biblioteca sarà confortata, infatti, da una ampio e articolato programma di attività multitematiche. Dalle 8 alle 20 si potranno visitare la mostra di Ilaria Marongiu “Un recinto pieno di stelle”, nell’ex frantoio in via notaio Salis 10; mentre nella sede della biblioteca saranno proposte la mostra di opere dalla collezione della Biblioteca Gramsciana “Ritratti di Gramsci sulle scale”, la mostra bibliografica sulle lettere di Antonio Gramsci, esposte nella sala monografie; l’installazione di Federico Coni “L’albero del riccio”, nel cortile; la mostra di ceramiche “Gramsci magnetico” di Michele Marrocu. Dalle 16 alle 20 la performance artistica di Jacopo Cau nel loggiato della Biblioteca e alle 18.30 l’incontro con Stefano Giaccone.

“Si è voluta sposare una tendenza ormai consolidata e diffusa”, commentano i gestori della biblioteca, “nell’intento di garantire una fruizione e un accesso a un più vasto pubblico di un’istituzione specialistica com’è la Biblioteca Gramsciana. Per l’occasione trasformeremo gli spazi in un autentico teatro multidisciplinare”.

Alla biblioteca Gramsciana di Villa Verde dodici ore no stop per festeggiare il compleanno di Antonio Gramsci, a 129 anni dalla sua nascita. Mercoledì 22 gennaio, la biblioteca, in collaborazione con il Comune di Villa Verde e la Nur, proporrà un’apertura ininterrotta di 12 ore, dalle 8 alle 20, dei suoi spazi e ambienti, in via san Sebastiano 4.

Fonte: Link Oristano

