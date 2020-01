Presto online il nuovo servizio informativo del Consorzio di bonifica

Per ricevere gratuitamente tutte le informazioni utili e gli avvisi di pagamento via mail, basta visitare il sito del Consorzio, cliccare sulla voce “Iscriviti”, e compilare i campi contrassegnati con il simbolo *.

Il Consorzio di bonifica dell’Oristanese potrà interagire direttamente con gli utenti attraverso un clic. Da qualche giorno, infatti, l’Ente ha messo a disposizione dell’utenza il servizio di invio gratuito di comunicazioni per informare in tempo reale gli utenti/contribuenti sulle disposizioni in materia di irrigazione (inizio irrigazione, turni, variazioni di orario, etc…); tributi consortili, avvisi di pagamento.

La cancellazione del servizio può essere richiesta in qualunque momento, inviando una mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Fonte: Link Oristano

