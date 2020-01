Ortufrutta festeggia il compleanno con una casa tutta nuova

“Oggi aspettiamo tutti per festeggiare insieme l’inizio di una rinnovata avventura nella nuova sede di via Tharros 25”.

Il titolare del negozio Marino Ortu, da generazioni nel mondo del commercio ortofrutticolo, punta molto sulla versatilità della bottega in pieno centro cittadino: “Ortufrutta”, spiega il titolare, “riunisce in se le varie anime di negozio di frutta e verdura di prima scelta e delle preparazioni “a crudo” all’insegna del benessere e della qualità, con massima attenzione al gusto”.

Naturalmente tutti gli allestimenti e l’interior design, che anche in questo negozio è curato da Maria Lacu, saranno in perfetto stile Ortufrutta, con materiali naturali e biodegradabili. Quindi nel nuovo punto vendita non mancheranno grandi ceste in giunco o grandi pezzi di sughero, barattoli di vetro e grandi sacchi in juta.

La filosofia di Ortufrutta , infatti, sarà ancora quella della piccola bottega, come quelle di una volta, ma con moderni e attuali servizi per il cliente, quali il servizio di take-away.

Ai clienti affezionati, per i quali Ortufrutta è un punto di riferimento per il mangiare sano e le produzioni locali, salterà subito all’occhio l’ampliamento della zona laboratorio, che permetterà di accrescere la gamma dei preparati: minestroni, insalate, macedonie ed estratti freschi.

Festeggia il primo anno di attività con una casa tutta nuova. Ortufrutta , il negozio di frutta e verdura di Marino Ortu e Maria Lacu, dallo stile tradizionale e un tocco di contemporaneo, si trasferisce dal civico 72 al civico 25 di via Tharros, in un locale che si affaccia sulla piazzetta a un minuto a piedi dalla torre di Mariano.

Fonte: Link Oristano

