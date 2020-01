Prima dell’estate aprirà a Oristano il nuovo “Museo della Sartiglia”

“I lavori, affidati alla direzione tecnica all’architetto Salvatore Trogu, sono quasi terminati”, dichiara l’assessore Sanna. “Il nostro obiettivo è quello di far diventare il nuovo museo un polo culturale dove la Sartiglia possa avere un proprio spazio. Il progetto nasce con tante idee, tra queste quella di realizzare diverse mostre temporanee che affrontino le diverse tematiche della Sartiglia. Il tutto in chiave moderna, avvicinando quanto più possibile l’intera cittadinanza”.

“Il Museo della Sartiglia affiancherà le altre realtà culturali e museali presenti in città, dalla Pinacoteca al Museo Archeologico e Storico Artistico Antiquarium Arborense”, prosegue l’assessore Massimiliano Sanna, “mentre il Centro di documentazione della Sartiglia, in via Eleonora, continuerà a svolgere il ruolo di mostra permanente e punto informativo per la promozione della manifestazione”.

Fonte: Link Oristano

