Un piano in più e nuovi posti letto nella struttura per gli anziani

Al via i lavori ad Arcidano

Si aggiungono un piano e 12 posti letto alla residenziale integrata per anziani di Arcidano. La giunta comunale, nel corso dell’ultima riunione, ha approvato il quadro economico del progetto definitivo e conseguentemente il crono programma procedurale aggiornato dall’ufficio tecnico, per i lavori di completamento della struttura col terzo lotto funzionale. “Per procedere all’intervento”, spiega il sindaco di Arcidano, Emanuele Cera, “abbiamo partecipato al bando regionale sul finanziamento di lavori di realizzazione, completamento, manutenzione straordinaria, messa a norma e in sicurezza di opere pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e sovra comunale. L’avviso consentiva agli enti locali, di richiedere un finanziamento dell’importo compreso fino a 400 mila euro per l’esecuzione degli interventi su su opere pubbliche e infrastrutture di loro proprietà”. “Di recente abbiamo ricevuto la comunicazione da parte della Regione dell’ammissione al finanziamento”, prosegue Cera. “L’importo complessivo del progetto, pari a 620 mila euro sarà pertanto finanziato per 400 mila euro da fondi regionali e l’Amministrazione cofinanzierà 220 mila euro, attraverso una quota già prevista nel diverso utilizzo del mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti. A queste risorse vanno sommate ulteriori 700 mila euro che provengono dalla progettazione territoriale e che permetteranno all’Ente di poter ulteriormente implementare la struttura, pertanto l’Amministrazione comunale ha in dotazione risorse pari a 1.320.000 euro”.

"L'immobile, ubicato sulla Via Eleonora d'Arborea, vanta in questo momento, una superficie di 400 metri quadrati coperti ed ospita 15 posti letto disposti su un unico piano. Tale ampliamento", prosegue Cera, "che prevede in questa prima fase la sopraelevazione di un ulteriore piano, con l'aggiunta di 12 posti letto per un totale di 27 ed il conseguente accrescimento della sala comune e degli altri spazi in genere, si rende necessario a seguito delle numerose richieste d'inserimento pervenute all'azienda sia da parte di cittadini arcidanesi che dai paesi limitrofi". "Siamo soddisfatti di come procede l'attività della struttura", conclude il sindaco, "abbiamo portato avanti un'idea in cui crediamo fermamente e finalmente, visti i risultati ottenuti e la prospettiva futura, possiamo asserire di aver avuto un'ottima idea quando, anni orsono, a dispetto delle critiche e delle opposizioni, abbiamo tirato diritto per la nostra strada e combattuto per la riuscita del progetto".

Fonte: Link Oristano