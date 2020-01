Caro traghetti: compagnie in Regione

(ANSA) - CAGLIARI, 16 GEN - Giornata chiave sul fronte dei trasporti marittimi. E' in corso nella sede dell'assessorato regionale dei Trasporti, a Cagliari, l'incontro convocato dal responsabile Giorgio Todde con le compagnie di navigazione. Alla riunione partecipano i vertici di Moby-Tirrenia, Grimaldi Lines, Gnv-Grandi navi veloci, Corsica Ferries. Presenti anche i rappresentanti di Assoarmatori e Confitarma. Al centro del tavolo, gli aumenti delle tariffe 2020 nei collegamenti marittimi dalla Sardegna alla Penisola dovuti all'entrata in vigore, dall'1 gennaio, della direttiva Ue sullo zolfo. Ovvero il provvedimento che impone alle compagnie l'utilizzo di carburanti con basse concentrazioni di zolfo e che determina un aumento delle tariffe del 25%.

Fonte: Ansa

