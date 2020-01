Migranti:in 61 sbarcano nel sud Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 16 GEN - Dopo i 31 migranti arrivati a Sant'Antioco e Cala Sapone, altri 61 algerini sono sbarcati tra ieri sera e questa mattina sulle coste della Sardegna. In particolare due barchini con a bordo complessivamente 22 migranti sono stati intercettati dalla Guardia di finanza al largo di Capo Teulada e sono stati portati, in nottata, fino in porto a Sant'Antioco dove ad attenderli c'erano i carabinieri di Carbonia e gli agenti del Commissariato. Poco prima altri cinque stranieri erano stati bloccati dai militari dell'Arma a Carloforte. I migranti dopo visite e identificazioni sono stati trasferiti al centro di accoglienza di Monastir (Cagliari). Altri 15 algerini sono stati rintracciati questa mattina sempre a Sant'Antioco e altri 19 in località Giunco a Carloforte. Complessivamente da martedì notte a questa mattina sono sbarcati lungo le coste del sud Sardegna 92 algerini, tra questi solo una donna. Sono tutti in buone condizioni di salute.

Fonte: Ansa

