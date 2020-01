Vallermosa, “mi hanno proposto un corso gratis per guardia giurata in Abruzzo ma poi volevano 3500 euro”

Un link, trovato su Facebook, con una proposta allettante: “Corso gratuito per diventare guardia giurata”. Raffaele Marotto, 38enne disoccupato di Vallermosa, si è incuriosito: con una compagna e due figli da mantenere, la possibilità di ottenere una possibile qualifica lavorativa, soprattutto senza pagare un solo centesimo, somigliava a un terno al lotto. Poi, però, stando al suo racconto, le cose sono andate diversamente: “Dopo aver compilato un form ho ricevuto due telefonate, sempre dallo stesso numero. La prima il 7 gennaio,a seconda due giorni fa. Un signore, dopo essersi presentato come rappresentate della società incaricata di svolgere il corso, mi ha convinto a fissare un appuntamento a casa mia”, racconta Marotto. Alle 18:30 “un distinto signore di circa 50 anni ha suonato il campanello. L’ho fatto entrare e ha subito cambiato tutte le carte in tavola. Il corso non era più gratis e dovevo pagare 350 euro per l’iscrizione e prepararmi ad andare in Abruzzo per una settimana, per un costo totale di 3500 euro”. E lui, disoccupato, ha detto un semplicissimo “no, grazie”. Ma il presunto organizzatore di corsi per diventare guardie giurate ha insistito: “Mi ha detto che le iscrizioni erano a numero chiuso e che stavo perdendo una grande opportunità. Io non mi sono fidato e lui, un po’ seccato, se n’è andato”.

Una volta che era nuovamente solo con la compagna, Raffaele Marotto ha iniziato a “navigare” un po’ su Google: “Ho scoperto che altre persone, in Italia, hanno raccontato di aver ricevuto una proposta simile alla mia, cioè un corso di guardia giurata da svolgersi per una settimana in Abruzzo. Mi sono anche consultato con mia madre e siamo arrivati a capire che, forse, sotto poteva esserci una fregatura. Ho deciso di raccontare quanto mi è accaduto a Casteddu Online per mettere in guardia altre persone che, magari, sono state attirate come me dallo stesso messaggio che rimbalza sui social. Di gratuito in questo presunto corso, almeno per quella che è stata la mia esperienza, non c’è nulla”.

L'articolo Vallermosa, “mi hanno proposto un corso gratis per guardia giurata in Abruzzo ma poi volevano 3500 euro” proviene da Casteddu On line.