Un party a Giorgino. Oppure alla sfilata di Sant’Efisio in costume folk. O in passerella con la bandiera del Cagliari addosso. O ancora in mezzo ai rifiuti che inquinano la città. Il web si scatena sulla lettera spedita dal sindaco di Cagliari Paolo Truzzu alla cantante Jennifer Lopez, ufficialmente invitata a trasferirsi nel capoluogo dell’Isola, dopo un’intervista rilasciata dalla star a Vanity Fair in cui dichiara di voler venire a vivere in Italia in una città tranquilla.

Spicca su tutti il party a Giorgino. “Jlo, dopo l’invito del sindaco Truzzu, ha deciso”, si legge nell’invito, “: si trasferirà a Cagliari. C’è già stato un primo sopralluogo della cantante americana, la quale si è innamorata di Giorgino, delle cozze, dei bocconi e della specialità ittiche sarde. Proprio per questo ha deciso di dedicare alla sua (futura) città di residenza un live da ricordare”.

L'articolo Il party a Giorgino e i selfie tra i rifiuti a Cagliari, la lettera di Truzzu a Jennifer Lopez scatena il web proviene da Casteddu On line.