Selargius piange Enrico Spiga, è morto il 38enne ferito nell’incidente sulla 387

È morto Enrico Spiga, il 38enne rimasto ferito, ieri pomeriggio, nel terribile schianto sulla Ss 387. L’uomo, insieme a un suo parente, era a bordo dell’auto che si è scontrata con un pulmino. Spiga è stato sbalzato fuori dall’auto ed ha sbattuto violentemente la testa sull’asfalto. È stato trasportato con l’elisoccorso al Brotzu in condizioni disperate, entrando subito in coma. Da quel coma, l’uomo, non si è più ripreso: il suo cuore ha cessato di battere pochi minuti fa nel reparto di Rianimazione. I familiari hanno acconsentito alla donazione degli organi.

Fonte: Casteddu On Line

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.