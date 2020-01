Vent’anni insieme: riuscito gemellaggio tra Arborea e Sermoneta

I quattro comuni, infatti, con altri 18 sparsi in Italia, fanno parte dell’Associazione Nazionale Polentari d’Italia che il prossimo 18 ottobre, ad Arborea, celebrerà il 25 Raduno Nazionale che replicheranno la loro presenza ad Arborea assicurata anche in occasione degli altri eventi che nella cittadina della bonifica scandiscono i mesi dell’anno.

Così è per Arborea con i gemellaggi in atto con i comuni di Zevio (Vr), Mortegliano (Ud), Villorba (Tv) e Sermoneta (LT). Realtà con le quali i legami e gli interscambi si sono ampliati e consolidati attraverso scambi di buone prassi, visite reciproche, partecipazione ad eventi culturali, economici, di costume ed eno-gastronomici che hanno sempre avuto la polenta ad uso alimentare come elemento che ha saldato l’essere delle diverse etnie.

Il sindaco Giuseppina Giovannolli, sin dal dicembre scorso, ha inviato una lettera ufficiale d’invito al sindaco di Arborea Manuela Pintus eal presidente della Pro Loco Paolo Sanneris, che hanno accolto l’invito e disposto l’organizzazione di una delegazione di rappresentanza, che, oltre al Sindaco ed ad alcuni componenti della Giunta, comprenderà Il Presidente ed una rappresentanza del Consiglio della Proloco di Arborea, rappresentanti della Coop. Tre A Latte Arborea, della Produttori e alcuni allevatori, espressione del mondo agricolo di Arborea. Saranno in partenza sabato prossimo 18 gennaio alla volta della cittadina in provincia di Latina.

Fonte: Link Oristano

