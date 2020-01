Cagliari, il liceo Dettori di oltre mezzo secolo fa: recuperato e restaurato un documentario del ’68

Il documentario, verrà proiettato, per la prima volta dopo il restauro, il prossimo 17 gennaio, nei locali del Liceo Dettori, nell’ambito della VI° edizione della “Notte Nazionale del liceo classico”, alle ore 18,30, alla presenza del regista, Gianni Loy, del direttore della cineteca Sarda, Antonello Zanda, e del dirigente Roberto Pianta. E’ attesa anche la presenza, tra i docenti che compaiono nel documentario, delle professoresse Maria Crespellani e Grazia Dore. Nell’occasione, gli autori del documentario offriranno una copia del documentario per l’archivio storico dell’istituto.

Tra gli intervistati alcuni dei docenti più rappresentativi dell’istituto, gli studenti e, naturalmente, il preside dell’epoca, il severo Pietro Rachel (almeno così si diceva), conosciuto come Pampurio. Nelle immagini i volti di diversi ex allievi, tra cui il regista Piefranco Zappareddu e il giornalista Mario Demurtas, entrambi scomparsi.

Il documentario è stato realizzato da un gruppo di giovani che, dal 1967 al 1975, si riuniva attorno ad un periodico all’epoca assai diffuso, soprattutto nel mondo studentesco e negli ambienti cattolici, “Gulp”, e che, di tanto in tanto, faceva qualche incursione anche in campo cinematografico con la sigla “Gulp film” .

Gli autori del documentario si erano ormai rassegnati. Erano in possesso della parte video, ma il sonoro sembrava definitivamente perduto. E’ stato ritrovato solo lo scorso anno, grazie alla collaborazione della Cineteca Sarda che, scandagliando alcune bobine di un registratore a nastro ritrovate in casa del regista, hanno rintracciato la colonna sonora e provveduto al restauro, accoppiando video e sonoro e traferendo il tutto in formato digitale.

Fonte: Casteddu On Line

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.