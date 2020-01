Caos voli e caro traghetti in Aula

(ANSA) - CAGLIARI, 15 GEN - Continuità territoriale aerea, con lo stop dei voli da aprile, e caro traghetti l'ordine del giorno delle prossime due sedute del Consiglio regionale, quella di venerdì 24 gennaio e la statutaria del 3 febbraio. Nella prima, come deciso dalla conferenza dei capigruppo, si discuterà la mozione dei Progressisti sulla scadenza, il 16 aprile, del regime di continuità, in particolare sull'impossibilità di prenotare biglietti nei voli di linea in partenza dal 17 aprile nelle rotte soggette a oneri di servizio pubblico da e verso gli scali isolani. Nello stesso giorno si parlerà anche della mozione di Cesare Moriconi (Pd) sulla valutazione degli effetti dell'accordo Stato-Regione da 2,1 miliardi di euro. La seduta statutaria sarà invece dedicata alla vertenza sui costi dei trasporti marittimi lievitati dall'1 gennaio con l'entrata in vigore della direttiva Ue che tagli la percentuale di zolfo nei carburanti. A partire dalle 11 l'Assemblea sarà aperta anche ai parlamentari sardi, ai sottosegretari, ai rappresentanti del Cal e dell'Anci e agli europarlamentari eletti nell'Isola. (ANSA).

Fonte: Ansa

