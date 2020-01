Camion sbatte contro un balcone a Mandas, tanta paura ma nessun ferito

Tanta paura ma nessun ferito, fortunatamente, in via Cagliari a Mandas, dove un camion ha preso in pieno uno dei balconi di una palazzina. L’impatto non è stato lieve. I Vigili del Fuoco del distaccamento cittadino sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area, “salvare” anche un condizionatore e rimuovere tutte le parti pericolanti del balcone che rischiavano di cadere e ferire qualche passante.

