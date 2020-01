Dopo le numerose proteste da parte dei cittadini, il Gruppo Progetto Serramanna chiede interventi immediati per la messa in sicurezza delle strade principali del paese. Lo stato del manto stradale delle vie cittadine presenta numerosi avvallamenti dislivelli e buche, anche di oltre 10 cm, tali da costituire pericolo per gli automobilisti, motociclisti e ciclisti. “In tale stato – spiegano i consiglieri della minoranza – costituiscono fonte di pericolo per i pedoni soprattutto anziani, bambini e portatori di handicap.

La segnaletica orizzontale, con particolare riferimento alle strisce pedonali, si presenta in condizioni di scarsa visibilità per gli utenti della strada”. I fondi per gli urgenti lavori potrebbero essere reperiti dagli importi per la violazione del codice della strada riscontrati dalla polizia locale del Comune di Serramanna nel 2019, circa 60 mila euro. Tra le arterie che necessitano di immediti interventi si evidenziano Corso Repubblica, via Angiolieri, via Cagliari, via XXV Aprile.

L'articolo Serramanna, strade da rifare: “Buche e dislivelli, rischio costante per automobilisti e ciclisti” proviene da Casteddu On line.