Nasconde 27mila euro nel bagaglio aereo

Stava cercando di lasciare l'Italia con 27mila euro in contanti nascosti nelle scarpe. Un cittadino cinese è stato fermato all'aeroporto di Fertilia dalla Guardia di finanza di Alghero, in collaborazione con i funzionari dell'Agenzia Dogane e Monopoli, mentre stava per imbarcarsi sul volo diretto a Fiumicino, da dove poi avrebbe raggiunto la Cina con un altro velivolo. L'uomo, che ha reagito con nervosismo ai controlli delle forze dell'ordine, aveva nascosto la 540 banconote da 50 euro nelle scarpe, dentro il bagaglio da stiva. Una volta scoperto, l'uomo ha deciso di versare immediatamente all'Erario 2.500 euro, estinguendo così la violazione delle norme che prescrivono un limite di 10mila euro in contanti al seguito di chi si sposta all'estero.

Fonte: Ansa

