Inchiesta sui fuochi d’artificio in piazza, la notte di Capodanno: indagati

L’esplosione dei tre fuochi d’artificio aveva subito innescato le polemiche, anche perché avvenuta a pochi metri dal palco nel quale lo stesso sindaco Andrea Lutzu aveva voluto condividere con la città l’arrivo del nuovo anno, insieme ad alcuni assessori. Interpellato in proposito successivamente Lutzu aveva dichiarato di essere all’oscuro dell’iniziativa che aveva portato a far esplodere i tre fuochi, durati pochi secondi.

Ledda è già stato ascoltato dagli inquirenti e ha dichiarato di non aver alcuna responsabilità nell’accaduto, perché l’episodio al di fuori del programma degli eventi che non prevedevano l’esplosione di alcun fuoco d’artificio, anche in virtù della presenza dell’ordinanza emessa dal Comune in occasione delle feste natalizie, che vietata l’uso dei cosiddetti botti.

A quanto si è appreso la polizia avrebbe già identificato l’autore delle esplosioni, grazie anche ad alcuni filmati. L’uomo sarebbe indagato assieme ad alcune altre persone. Tra queste c’è il presidente della Pro loco di Oristano Gianni Ledda, in qualità di responsabile della sicurezza dell’evento. Per lui viene ipotizzato il concorso nella commissione dello stesso reato.

Fonte: Link Oristano

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.