È necessario allegare una foto in formato jpg (dimensione massima consentita 2 Mb) e il Curriculum Vitae in formato pdf.

Per candidarsi è necessario accedere alla Sezione Lavora con Noi del sito Eurospin, selezionare nella colonna “Dettaglio Offerta” la posizione interessata e premere il tasto “Candidati”. Per candidarsi è necessario essere registrati sul sito.

In provincia di Nuoro sono disponibili posizioni per la filiale di Budoni/Siniscola/San Teodoro.

Le posizioni aperte nella provincia di Cagliari sono tre, per le filiali di Guspini, Assemini e per la nuova filiale, prossima all’apertura, di Quartu Sant’Elena.

Eurospin assume in Sardegna Le posizioni aperte e le informazioni utili per presentare la candidatura

Fonte: Link Oristano

