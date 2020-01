Sarroch, fuga di gas da una colonnina della rete cittadina di distribuzione: i Vigili del Fuoco sul posto per la messa in sicurezza dell’area.

La squadra di pronto intervento “1A” della sede centrale del Comando, sta intervenendo dalle 9:50 circa in via Trieste a Sarroch, per una perdita di gas dalla giuntura di una colonnina della condotta della rete cittadina che distribuisce le abitazioni private.

Gli operatori hanno delimitato l’area, e con l’aiuto dell’esplosimetro multigas, hanno verificato la percentuale di concentrazione del gas nell’aria della zona coinvolta, presidiando l’area per tutto il tempo necessario sino all’arrivo dei tecnici della ditta che procederanno alla riparazione. L'articolo Fuga di gas da una colonnina della rete cittadina, vigili del fuoco in azione a Sarroch proviene da Casteddu On line.

Fonte: Casteddu On Line