Insegue ragazza e sperona l'auto

(ANSA) - CAGLIARI, 15 GEN - Ha inseguito e speronato l'auto con a bordo la ragazza di cui si era invaghito. Protagonista della vicenda, avvenuta a Burcei, è un 28enne di Quartu denunciato dai carabinieri per minaccia, danneggiamento e porto di armi per offendere. Denunciato anche un 30enne che era in macchina con lui. Domenica il giovane, senza patente, si è messo alla guida di un'auto che era anche sprovvista di assicurazione lanciandosi all'inseguimento di una macchina con a bordo tre persone, tra le quali una ragazza di cui si era invaghito. Raggiunto il centro abitato del paese ha più volte speronato l'auto dei tre prima che l'altro conducente riuscisse a seminarlo e dare l'allarme. Sul posto sono subito intervenuti carabinieri che hanno bloccato il 28enne. Perquisendolo hanno trovato un coltello con una lama di 21 centimetri.

Fonte: Ansa

