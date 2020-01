Rapinano 31enne a fermata bus,denunciati

(ANSA) - CAGLIARI, 15 GEN - Hanno aggredito e rapinato un 31enne alla fermata dell'autobus a Monserrato, ma sono stati bloccati e denunciati dai carabinieri. Nei guai un 42enne e due giovani di 23 e 19 anni tutti residenti nel campo nomadi di via dell'Aeronautica. Durante la notte i tre hanno avvicinato il 31enne che attendeva il passaggio del mezzo pubblico in via Cesare Cabras, si sono scagliati contro di lui e gli hanno rubato il portafogli che conteneva denaro e documenti. Poi sono fuggiti. La vittima ha subito chiamato il 112. I carabinieri, intervenuti sul posto, anche visionando i filmati delle telecamere della zona, sono riusciti a risalire agli autori della rapina. La refurtiva non è stata recuperata.

Fonte: Ansa

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.