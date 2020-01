Strade bianche e marciapiedi: via ai lavori a Oristano e nelle frazioni

Strade bianche e marciapiedi: aprono i cantieri a Oristano e nelle frazioni

Impiegati 25 operai del progetto Lavoras. Si inizia dai marciapiedi del centro storico Nuovi cantieri a Oristano: la Giunta Lutzu ha disposto la realizzazione di una serie di lavori di manutenzione straordinaria sulle strade a fondo naturale e sui marciapiedi della città e delle frazioni.

“Con una spesa di 30 mila euro interverremo per garantire la percorribilità pregiudicata dalle forti piogge degli ultimi mesi”, osservano il sindaco Andrea Lutzu e l’assessore ai Lavori pubblici Francesco Pinna. “A causa delle precipitazioni, molto abbondanti nei mesi scorsi, le strade a fondo naturale delle periferie della città e delle frazioni risultano dissestate e disseminate di buche: questo crea disagi ai residenti, costituendo fonte di pericolo per la circolazione dei mezzi, in particolare quelli a due ruote”. “In questi giorni siamo intervenuti nelle strade bianche di Tanca Molino, ma da subito interverremo con il greder in altre strade a fondo naturale delle frazioni, a iniziare da quelle di Nuraxinieddu”, prosegue l’assessore Pinna.

“Con le risorse a disposizione possiamo intervenire per risolvere le situazioni più urgenti, ma stiamo cercando di reperire nuove risorse per un’azione più ampia” precisa l’assessore Pinna. Al via, in città e nelle frazioni, anche gli interventi di manutenzione sui marciapiedi e sulle pavimentazioni. Il progetto dell’assessorato ai Lavori pubblici prevede l’impiego di 25 operai dei cantieri di Lavoras e ha preso il via con il ripristino dei marciapiedi dissestati del centro storico, a cominciare da piazza Duomo e via Eleonora, ma anche in corso Umberto con la sistemazione della pavimentazione. Nei prossimi giorni i cantieri si sposteranno in altri punti della città, a Torre Grande e nelle altre frazioni.





Fonte: Link Oristano