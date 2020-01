Ikea sta richiamando i bicchieri TROLIGTVIS “Made in India”. Il rischio di impatto negativo per la salute sarebbe molto basso, il prodotto rischia di rilasciare una sostanza chimica, il dibutilftalato (DBP), al di sopra dei valori di legge. Per questo è stato ritirato dal mercato. Lo annuncia oggi IKEA, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, in un comunicato stampa in cui si scusa con i consumatori e invita chi ne fosse già in possesso a sostituirlo, gratuitamente, presso le sue filiali, senza esibire alcuna prova di acquisto come lo scontrino fiscale al momento della restituzione. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il servizio clienti Ikea al numero verde 800 924646.

L'articolo Ikea richiama i bicchieri “Troligtvis”: possibile rilascio di sostanze chimiche oltre il limite proviene da Casteddu On line.