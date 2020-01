Cagliari, “donna scivola e si fa male in via Garibaldi per colpa del nuovo marciapiede killer”

Una donna cade in via Garibaldi a Cagliari e viene soccorsa dai passanti e dai negozianti. “Non è la prima e rischia di non essere l’ultima”, afferma Mauro Sini. Settantacinque anni, è uno dei commercianti storici della strada cagliaritana dello shopping, alla guida di un negozio di abbigliamento. “La poveretta ha inciampato sul marciapiede che, proprio nel tratto prima di piazza Garibaldi, è stato rialzato di dieci centimetri, cogliendo molte persone di sorpresa. Qui la gente cade quasi di continuo perché è difficile accorgersi che, all’improvviso, c’è un dislivello. Alcuni miei colleghi mi hanno detto che la donna caduta oggi si è ferita al volto, roba da matti”, commenta Sini.

Fonte: Casteddu On Line

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.