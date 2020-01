Cagliari, “Il clochard allontanato da via Roma? Il giorno dopo ha orinato tra i tavolini”

Il clochard che ha è stato allontanato dai portici di via Roma il 21 dicembre scorso il giorno dopo l’allontanamento è tornato sul posto. E si è sdraiato e ha poi orinato tra i tavolini del locale che si trova nelle vicinanze, mettendo in fuga i clienti. E il titolare, che il giorno prima aveva postato nel proprio profili social una protesta contro le condizioni del tratto di via Roma davanti al suo locale a causa del bivacco dei clochard, provocando, di fatto, l’intervento del Comune, si è rivolto ai carabinieri per denunciare l’accaduto.

L’episodio è stato raccontato in aula dal sindaco Paolo Truzzu in risposta all’interrogazione di Anna Puddu, consigliera comunale dei Progressisti, che ha protestato contro le modalità dell’intervento ai danni delle persone senza fissa dimora. “L’intervento l’ho chiesto io”, ha dichiarato Truzzu, “anche per tutelare l’attività imprenditoriale di una persona che ha contribuito a riqualificare via Roma, C’è stato un intervento della municipale e queste persone di sono volontariamente allontanate e solo dopo il servizio Igiene del suolo ha ripulito l’area. Ma il giorno dopo”, racconta il sindaco, “le stesse persone si sono sdraiate e hanno orinato davanti ai clienti e costringendo il titolare a fare una denuncia ai carabinieri. Due delle persone avevano già un luogo dove dormire. Ma spesso”, ha sottolineato il sindaco, “stare in strada per alcuni è più conveniente. C’è chi non vuole l’alloggio e preferisce stare in strada anche perché ci sono cittadini che portano loro cibo e alcool. Da parte nostra c’è la volontà di intervenire, ma la città non può essere sotto ricatto di chi non vuole essere aiutato”.

“Perplessa”, per le dichiarazioni del primo cittadino, si è dichiarata la consigliera Puddu.

