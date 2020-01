Sistemano il marciapiede a spese loro, ma l’impresa scava e danneggia

“Il tratto di marciapiede interessato”, dichiara sempre la residente, “è stato rifatto nei mesi di luglio e agosto scorso da noi privati, per migliorare l’aspetto esterno e avere un marciapiede funzionale, con una notevole spesa. Abbiamo segnalato il disguido alla ditta, la loro risposta è stata che non sapevano fosse stato rifatto da privati, credevano fosse comunale”.

“Nello specifico”, spiega una residente della via Sa Simaco, “i danni provocati riguardano l’imbrattamento del marciapiede con vari materiali, dal cemento a vernici spray utilizzate dalla ditta stessa per eseguire delle tracce che poi non erano corrette”.

Fonte: Link Oristano

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.