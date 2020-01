Ollastra è rosa: tra i trattori di San Sebastiano un gruppo di sole donne

Tra i quattro gruppi di trattori che accompagneranno la sfilata dei carri per le celebrazioni di San Sebastiano a Ollastra, uno sarà formato da sole donne. Una configurazione insolita per il tradizionale appuntamento organizzato dalla Pro Loco, guidata da Giampiero Flore.

La seconda giornata di celebrazioni, si aprirà alle 10, con la processione del Santo, la messa e la predica. Al termine della celebrazione eucaristica è in programma il consueto ballu in prazz’è cresia, con degustazione di vernaccia.

Fonte: Link Oristano

