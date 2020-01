Brutto incidente nel pomeriggio sulla statale 125 var, al chilometro 40, nel territorio di San Priamo. Sul posto è intervenuta poco prima delle quattro, una squadra dei vigili del fuoco dal distaccamento di San Vito. Per cause in fase di accertamento due auto si sono scontrate. Tre i feriti, uno di questi è stato estratto dalle lamiere e trasportato con l’elisoccorso al Brotzu.

La squadra intervenuta ha provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale, che è stata temporaneamente interdetta alla circolazione per le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza. Sul posto i Carabinieri per gli accertamenti e i rilievi di legge.

L'articolo Brutto incidente sulla statale 125, scontro tra due auto: ferito trasportato al Brotzu con l’elisoccorso proviene da Casteddu On line.