A Capoterra dopo 70 anni si festeggia Sant’Antonio Abate nel centro storico

La manifestazione dedicata a Sant’Antonio Abate ritorna alle origini. Dopo 70 anni i festeggiamenti si svilupperanno nel centro storico. A partire dalle ore 18:00 i festeggiamenti religiosi con la messa solenne nella nuova chiesa di San Francesco e la processione per le vie cittadine dalla chiesa San Francesco in Via Kennedy, il corteo si snoderà per Via Trento,Via Isonzo, Via Amendola, Via Colombo, Via Satta- Corso Gramsci, Parrocchia Sant’Efisio.

Nel pomeriggio si darà il via ai festeggiamenti civili sino a tarda sera con l’allestimento degli stand degli espositori locali sia hobbisti che artigiani. “Ci sarà anche una mostra dei motocicli (Vespa, Lambretta e i calassi d’epoca di ZIU AIEDDU” fanno sapere gli organizzatori”. E poi tanta animazione per i più piccoli nelle vie cittadine, laboratori ludici tradizionali dedicati ai più piccoli nella casa Melis in corso Gramsci. Alle 19:45 si terrà la benedizione del fuoco e di tutti gli animali presenti nella piazza Montegranatico. Alle 20:00 presentazione della ferratura tradizionale sarda, a seguire serata animata da: The Bright side di Eleonora dessi e Stefano Marcis, Elena Ciccu live music, Gruppo Su Beranu, Simone Frau con Mascotte e animazione. E per i più golosi zeppole e moscato.

