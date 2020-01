Donna dichiarata morta si risveglia in diretta al suo funerale, e riprende a camminare. Una vicenda incredibile avvenuta in India, un “miracolo” per chi crede all’induismo: la donna, che i medici avevano dichiarato defunta, si è risvegliata proprio a ridosso delle sue esequie. Come riporta TheIndu.com, “i parenti della donna avevano fatto ritorno a casa, iniziando i preparativi per il rito funebre secondo la traduzione induista. Il corpo era stato lasciato per un’intera notte nel giardino di casa, ma proprio mentre i familiari si stavano riunendo per l’ultimo saluto, all’improvviso la donna ha riaperto gli occhi”. Ma più che un miracolo, si può parlare di un errore dei medici.

