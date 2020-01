Il dramma di Eleonora, mamma di 45 anni: parcheggia l’auto con dentro la figlia, poi muore

Ha parcheggiato e stava per scendere quando si è sentita male. Forse il malore lo aveva percepito anche prima, ma ha portato a termine la sua missione: fermare l’auto in sicurezza. Mancavano pochi minuti alle 15. Ed è stata la figlia, che frequenta la scuola media, a dare l’allarme”.

Il dramma di Eleonora: parcheggia l’auto con dentro la figlia, poi muore a soli 45 anni. Quasi certamente un infarto ha portato via per sempre all’affetto della sua famiglia Eleonora Malaguti a Ferrara, ad appena 45 anni. I dettagli sul nostro giornale partner Resto del Carlino e Quotidiano.net: “Ieri pomeriggio, era andata a prendere la figlia a scuola, insieme a un’amica che avrebbe trascorso con loro il pomeriggio, ed era arrivata con l’auto, una Fiat Punto, fino davanti a casa, in via della Fornace.

Fonte: Casteddu On Line

