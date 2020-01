Asilo nido ancora senza riscaldamento: manca un pezzo di ricambio

A Oristano, in via Campania, bimbi e neonati al freddo da un mese

Continuano a Oristano i disagi nell’asilo comunale di via Campania, dove i bimbi e neonati sono senza riscaldamento da un mese. La caldaia ha subito un guasto, ma il reperimento del pezzo di ricambio della caldaia, che sarebbe dovuto arrivare ieri, è ancora in spedizione. In Comune lo stesso presidente della Commissione consiliare competente, Antonio Iatalese, si è preso a cuore la vicenda e la sta seguendo passo per passo.

“Ho sollecitato via mail il dirigente e l’assessore che si occupano materialmente della questione”, dichiara Iatalese. “Il guasto riguarda una scheda tecnica. Il Comune ha richiesto il pezzo di ricambio ma l’azienda di produzione della caldaia ha la base a Roma mentre la sede di origine è in Germania. Stiamo aspettando dunque che il pezzo di ricambio arrivi a destinazione e probabilmente questo ritardo è legato ai tempi di spedizione”.

In attesa di risolvere il guasto tecnico, nell’asilo sono state attivate diverse stufette in modo da non dover chiudere la struttura.

Martedì, 14 gennaio 2020

L'articolo Asilo nido ancora senza riscaldamento: manca un pezzo di ricambio sembra essere il primo su LinkOristano.it.