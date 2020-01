Iscrizioni alle superiori: ecco la guida agli istituti oristanesi

Alla fine del mese la scadenza delle procedure on line

Sono aperte le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria e a quelle della secondaria di primo e secondo grado, utilizzando la procedura online, accedendo al sito internet www.istruzione.it/iscrizionionline/

Nel sito vengono fornite le informazioni necessarie per evadere questo adempimento e c’è tempo fino a venerdì 31 gennaio.

È possibile, comunque, rivolgersi anche ai singoli Istituti scolastici per chiedere l’assistenza necessaria all’operazione. Di seguito i riferimenti degli Istituti superiori oristanesi.

Istituto Professionale “Don Deodato Meloni”

L’Istituto di Istruzione Superiore “Don Deodato Meloni” ha sede a Nuraxinieddu e anche a Oristano, in Via Carducci e in via Diaz.

L’indirizzo scolastico include i corsi Agrario, Alberghiero e i percorsi professionali, che si articolano in due indirizzi: Tecnico servizi socio sanitari e Tecnico odontotecnico.

Il numero di telefono utile per contattare l'Istituto di Istruzione Superiore "Don Deodato Meloni" è 0783 33 034. Sito internet www.ipsaameloni.edu.it

Istituto Tecnico Statale Isis “Lorenzo Mossa”

L’istituto tecnico statale “Lorenzo Mossa” di Oristano ha la propria sede in via Carboni.

L’Istituto “Lorenzo Mossa” offre i seguenti indirizzi di studio: Amministrazione Finanza e Marketing (ex Ragionieri); Turistico; Costruzioni Ambiente e Territorio (ex Geometri); Logistica e Trasporti (ex Aereonautico); e Amministrazione, Finanza e Marketing per studenti lavoratori. Nell’offerta formativa anche le opzioni dei seguenti corsi: Tecnico Turistico Sportivo; Tecnico Informatico Sportivo e Tecnico Digital Marketing.

I numeri di telefono utili per contattare l'Istituto tecnico statale "Lorenzo Mossa" sono 0783 71 173 e 0783 78 609. Il numero di fax è 0783 30 07 32. Sito internet: www.isislorenzomossa.gov.it

Istituto tecnico industriale statale “Othoca”

L’Istituto tecnico industriale statale Othoca ha la propria sede in via Zara, nell’agglomerato industriale di Oristano.

L’Istituto propone i seguenti indirizzi di studio: Meccanica, Meccatronica ed Energia; Elettronica ed Elettrotecnica; Informatica e Telecomunicazioni e il Liceo Scientifico, con opzione delle Scienze applicate.

I numeri di telefono utili per contattare l'Istituto tecnico industriale statale Othoca di Oristano sono 0783 30 30 80, 0783 30 30 81. Il numero di fax è 0783 30 30 68. Sito internet www.itisothoca.edu.it

Liceo classico “De Castro”

Il Liceo classico “S. A. De Castro” si trova in Piazza Aldo Moro 2, a Oristano. Con oltre 150 anni di vita è la più antica scuola superiore di Oristano, ma è anche proiettato verso il futuro con servizi e attività all’avanguardia.

Gli studenti Liceo classico “De Castro” affrontano sia lo studio dei classici del mondo greco-latino e della grande letteratura italiana ed europea sia lo studio delle materie scientifiche.

Per informazioni è possibile contattare la scuola al numero telefonico 078370110

Sito internet www.liceodecastro.edu.it

Liceo Artistico “Carlo Contini”

Il Liceo Artistico “Carlo Contini” di Oristano rientra nell’offerta formativa dell’IIS Superiore “De Castro”. Ha la propria sede in via Gennargentu 31 e propone due indirizzi: Arti figurative (grafiche e pittoriche) e Design (legno e ceramica). Il diploma al Liceo Artistico dà accesso a tutte le facoltà universitarie, alle accademie di Belle Arti e ai corsi post-diploma.

Per informazioni e iscrizioni al Liceo Artistico è possibile contattare il numero 0783 78360.

Sito internet: www.liceodecastro.edu.it

Liceo Statale “Benedetto Croce”

Il Liceo statale “Benedetto Croce” ha la propria sede in via D’Annunzio, a Oristano.

Propone quattro validi indirizzi di studio: il Liceo Linguistico, delle Scienze umane, LSU opzione Economico – Sociale e il Liceo Musicale.

Il numero di telefono utile per contattare il Liceo "Benedetto Croce" è 0783 70287. Il numero di fax è 0783 30 26 48. Sito internet www.magicroce.gov.it.

Liceo statale scientifico “Mariano IV d’Arborea”

Il Liceo scientifico Mariano IV d’Arborea ha la propria sede in via Messina 19, a Oristano.

Fornisce agli studenti un’adeguata conoscenza dei metodi e contenuti culturali e scientifici per l’accesso a qualunque facoltà universitaria. Tra le recenti novità l’attivazione del corso del Liceo Scientifico Biomedico, importante occasione per acquisire competenze orientate verso le professioni sanitarie. Dispone anche del Liceo sportivo, unico in tutta la provincia di Oristano.

Il numero di telefono utile per contattare il Liceo scientifico Mariano IV d'Arborea è 0783 35 80 71. Sito internet: www.iismarianoquartodarborea.edupa.it.

Martedì, 14 gennaio 2020

