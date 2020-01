Cagliari, all’auditorium del Conservatorio concerto di chiusura del ViolaFest

Cala il sipario domani ( mercoledì 15 gennaio) sul ViolaFest, la tre giorni di concerti, masterclass, conferenze e momenti di approfondimento per ricordare, nel centenario della nascita , Piero Farulli, celebre maestro violista del Quartetto italiano e fondatore della Scuola di musica di Fiesole.

Alle 20,30 nell’auditorium del Conservatorio è in programma il gran concerto finale con le orchestre di viole del ViolaFest: piccoli musicisti in erba , ma anche studenti del preaccademico, insieme ai professionisti (docenti e ospiti, molti dei quali sono stati allievi di Piero Farulli), diretti dal Maestro Giacomo Medas, proporranno un programma costruito sulle note di S. Nelson. G. P. Telemann, J. Brahms. Il concerto (l’ingresso è libero e gratuito) sarà preceduto da un intervento di Adriana Verchiani Farulli, moglie di Piero Farulli, fondatrice e presidente, assieme a un gruppo di amici, dell’Associazione Piero Ferulli.

La mattina alle 9,30 invece la musica classica enterà nella Casa circondariale di Uta con un concerto dedicato ai detenuti. Protagonista sarà il duo composto da Attilio Motzo, al violino, e Gioele Lumbau, alla viola, che proporrà musiche di A. Vivaldi e G. P. Telemann.

è organizzato all’interno di, una serie di iniziative che l’organizza in occasione del centenario della nascita del grande musicista. Il progetto coinvolge realtà molto diverse tra loro, che si occupano non solo di musica, ma anche di scienza e di formazione, unite dal messaggio di Piero Farulli: la volontà di affermare la valenza culturale della musica. Fanno parte di questa rete prestigiose realtà nazionali e internazionali:, ecc.(Informazioni su www.farulli100.com ).

Fonte: Casteddu On Line

