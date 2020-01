“Sport di tutti”: in tredici comuni della provincia via all’attività gratuita 

Sport di tutti è promosso da Sport e salute in collaborazione con gli Organismi Sportivi e si rivolge, in questa prima fase, a bambini e ragazzi dai 5 ai 18 anni.

Le società aderenti in provincia sono, invece, “We Fit”, società sportiva dilettantistica ad Abbasanta ; le associazioni “Dream Dance” e “Netwell” a Cabras ; “Fitland” di Gonnosnò ; il “Tennis Club” e l’associazione “Fit Style” di Mogoro ; la “Scuola di Karate e Autodifesa” di Nurachi , l’associazione sportiva dilettantistica “S.S Arcidano ” che offre la disponibilità di iscriversi a calcio, attività motoria e pallavolo; l'”Asd Mesu e’ Turris Beach Service” di Putzu Idu – San Vero Milis ; l’associazione “Kombat sport” di Santu Lussurgiu ; “Netwell” a Simaxis ; la “Scuola di avviamento e addestramento al basket” di Terralba ; per il nuoto “Waterland” di Tramatza ; “Hockey Team”, “Avior Hockey Project”, la “Polisportiva Juvenilia”, e l’ “Associazione arcieri” di Uras .

Sport per tutti e di tutti: questa la filosofia che ha spinto 18 associazioni sportive in 13 comuni differenti della provincia di Oristano ad adottare il programma che permette di abbattere le barriere economiche e di garantire l’accesso gratuito all’attività sportiva.

“Sport di tutti”: in 13 comuni della provincia via all’attività gratuita Il programma che abbatte le barriere economiche. Partecipano 18 associazioni: ecco quali

Fonte: Link Oristano

