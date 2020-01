Arcidano celebra Sant’Antonio, con il tradizionale falò

Santa Messa, benedizione degli animali, musica e convivialità Anche quest’anno a San Nicolò d’Arcidano si celebra “Sant’Antonio Abate” protettore degli animali, con il tradizionale falò organizzato dalla Pro Loco, con la collaborazione dell’amministrazione Comunale e la Parrocchia. L’evento, che si terrà giovedì 16 gennaio, si aprirà con la celebrazione della Santa Messa in onore del santo, alle 17.30, la benedizione degli animali e la processione col simulacro per le vie del paese fino a raggiungere lo spazio antistante il campo sportivo comunale di Via Linnaris, dove avrà luogo l’accensione del falò e, a seguire, sarà offerto ai partecipanti un pasto frugale, il tutto allietato da musica.

“La manifestazione”, spiega il sindaco Emanuele Cera, “che in paese tradizionalmente si svolge in occasione del vespro della festa, è fortemente sentita dagli abitanti perché il santo è considerato il protettore degli animali domestici, ma è anche particolarmente venerato dagli afflitti dal male degli ardenti, conosciuto anche come fuoco di Sant’Antonio”. “Sant’Antonio”, prosegue il primo cittadino, “è venerato degli agricoltori e dei pastori che lo ricordano, di solito, il 17 gennaio, nel giorno della sua morte. La festa segna anche l’inizio del Carnevale e negli stessi giorni si tiene sa prima “essia” , la prima uscita delle caratteristiche maschere tradizionali del Carnevale sardo”. “In passato, “Su Fogadoni” veniva realizzato in diversi rioni”, continua Cera, “si innescava una vera e propria sana competizione fra i vicinati, la sfida era a chi riusciva a primeggiare in altezza di catasta, ormai da qualche anno, anche in relazione alle stringenti norme di sicurezza, il falò è solo uno, quello organizzato dall’Associazione Pro Loco locale”. “In un atmosfera magica”, conclude il primo cittadino Emanuele Cera, “si terrà una delle tante manifestazioni che offre l’occasione di trascorrere una serata all’insegna della compagnia e delle tradizioni, viene particolarmente gradita e condivisa dai cittadini, ne è conferma la consistente partecipazione di anno in anno”. Martedì, 14 gennaio 2020 L'articolo Arcidano celebra Sant’Antonio, con il tradizionale falò sembra essere il primo su LinkOristano.it.

