Barumini si collega a parco dei tulipani

Numeri da primato anche per il Polo museale Casa Zapata con oltre 42mila visitatori, e per il Centro Giovanni Lilliu, 21mila. Un lavoro di promozione che ha dato i suoi frutti e che quest'anno impegnerà la Fondazione Barumini, presieduta dal sindaco Emanuele Lilliu, il 15 e 16 febbraio ad Amburgo, dove sarà allestita la mostra multimediale Nuhar 3D. L'esposizione potrà essere goduta dalle scuole e dai visitatori in primavera anche al Centro Lilliu. La Fondazione farà tappa anche a Berlino con un evento che coinvolgerà i circoli sardi, Università di Berlino e Camere commercio, e a Firenze per "TurismA". La promozione riguarda anche il miglioramento del servizio di guida italiano-inglese e italiano-francese con appropriati programmi formativi del personale addetto.

Un percorso che collega Barumini con i suoi tesori archeologici e culturali con il parco-giardino dei tulipani di Turri. E' una delle novità annunciate per il 2020 dalla Fondazione Barumini che gestisce Su Nuraxi, sito Unesco, il Polo museale Casa Zapata e il Centro culturale Giovanni Lilliu. I tre siti hanno registrato nel 2019 numeri da record: oltre 160mila presenze, 10mila in più rispetto allo scorso anno.

Fonte: Ansa

