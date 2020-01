Dinamo, è ufficiale l'addio a McLean

Un comunicato stringato, giusto per scrivere che "la Dinamo Banco di Sardegna comunica la risoluzione consensuale del contratto con Jamel McLean" e per rivolgere "al giocatore gli auguri della società per il prosieguo della sua carriera", e Sassari va sul mercato.

Chiuso il rapporto col lungo americano, che non si è mai adattato al ruolo cucitogli da coach Gianmarco Pozzecco come cambio di Miro Bilan e si è fatto distrarre dalle sirene di mercato sino a emarginarsi dal progetto biancoblu, la Dinamo cerca ora un sostituto. L'ideale per Pozzecco è un cambio atletico per Bilan ma che possa anche affiancarlo come ala forte. Circolano i nomi di JaJuan Johnson, vecchio pallino del general manager Federico Pasquini, oggi con i turchi del Bahcesehir, e di Ike Udanoh, in uscita da Venezia, dove non trova spazio. In novembre si era parlato del gabonese Stephane Lasme, 37 anni, tornato in auge nelle ultime ore.

Ma c'è un'altra ipotesi: un lungo italiano come cambio del centro titolare, con l'inserimento in pianta stabile di Paulis Sorokas nel roster del campionato e non solo in Champions League, con l'idea di individuare con calma un "quattro" all'altezza delle ambizioni di una squadra che non può più nascondersi.

In questo caso l'ipotesi sarebbe l'ingaggio di Riccardo Cervi, ieri a Sassari con Varese, destinato a lasciare la squadra lombarda dopo appena due mesi.