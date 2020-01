Il grande cuore dei sardi, ma anche di chi vive nel resto d’Italia, non si smentisce mai. A poche ore dal l’appello lanciato su Casteddu Online dai parenti di Franco Caboni, “Aiutateci a pagare il suo funerale”, tantissimi si sono messi una mano sul cuore e l’altra nel portafoglio, donando soldi alla famiglia dell’operaio 55enne tragicamente scomparso ad Ajaccio la settimana scorsa, stroncato da un infarto. La moglie ed i 4 figli di Caboni, dopo aver racimolato il denaro sufficiente per far tornare la salma del loro caro nell’Isola, stavano facendo i conti con tutte le spese legate al funerale. Centinaia e centinaia di euro per poter garantire una degna sepoltura all’uomo. E il “miracolo”, un’altra volta ancora, è avvenuto. È una delle figlie di Franco Caboni, Natascia, a spiegare che “è stata raggiunta la quota di settecento euro, indispensabile per il loculo al cimitero. Tantissimi hanno donato via web dopo l’articolo di Casteddu Online, sulla pagina Facebook dedicata alla raccolta fondi, ma anche di persona, in paese. Mio padre potrà riposare in pace nella sua città”, afferma la giovane, “ringrazio di cuore tutti quanti, da parte mia e del resto della famiglia”.

L'articolo Gonnosfanadiga, la gioia dei parenti di Franco Caboni: “Abbiamo avuto i 700 euro per il suo funerale” proviene da Casteddu On line.