San Vero Milis ricorda le vittime dell’esplosione del 1946

A conclusione, nell’aula consiliare in via San Michele, verrà consegnata la costituzione italiana e lo statuto sardo agli alunni della prima classe della scuola secondaria di primo grado di San Vero Milis, alla presenza delle autorità.

Punto di ritrovo l’aula consiliare, dove a partire dalle 10, seguirà la deposizione della corona d’alloro in onore alle vittime davanti al monumento in via Armando Diaz, e l’omaggio al giudice Cosimo Orrù, medaglia d’oro della Resistenza, davanti alla lapide di via Eleonora.

La ricorrenza è in calendario giovedì 16 gennaio in occasione dell’anniversario della tragica esplosione del 1946 di un residuato bellico, che provocò numerose vittime tra bambini e adulti del paese.

Una giornata per ricordare le vittime dell’esplosione del 1946. Il comune di San Vero Milis, in collaborazione con il Centro di Documentazione della Memoria “Cosimo Orrù”, organizza la manifestazione “I giorni della memoria”, giunta alla sua 21° edizione.

Fonte: Link Oristano

