International Job Meeting: prorogata la scadenza per le candidature

I colloqui si terranno a fine mese a Cagliari. Seminario a Oristano

Una proroga di tre giorni per consentire a tantissime persone che in questi giorni si sono collegate alla sezione Borsa Lavoro del sito Sardegna Lavoro (www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro), di candidarsi e avere la possibilità di fare colloqui e incontrare le aziende durante la tre giorni dell’International Job Meeting, il più importante evento sul mercato del lavoro in Sardegna. La nuova scadenza è il 16 gennaio.

Fino a giovedì sera dunque, ci si può collegare al sito e, se ancora non lo si è fatto, iscriversi, compilare il proprio curriculum vitae e poi rispondere agli annunci ai quali si è interessati. Il personale dei Centri per l’impiego poi avranno il compito di vagliare i curricula, vedere le corrispondenze con le figure professionali e con i requisiti richiesti dall’azienda interessata e inviare una mail ai candidati per invitarli al colloquio durante l’IJM (saranno specificati data e ora).

I colloqui si terranno Cagliari durante l’International Job Meeting in programma dal 28 al 30 gennaio nel quartiere fieristico.

Le figure professionali ricercate sono tantissime in particolare oltre ai profili legati alla ristorazione, cuochi in particolare, agli operai specializzati, informatici e anche agli artisti, sono molto ricercati anche le figure legate alla sanità (dagli infermieri agli specialisti in terapie chirurgiche) e gli ingegneri.

Il Centro per l’impiego di Oristano in previsione dell’appuntamento di Cagliarti ha promosso un ultimo laboratorio per istruire i cittadini sull’utilizzo di Borsa lavoro, in particolare sulla presentazione on line delle candidature. Il laboratorio si nterrà dopodomani, mercoledì, 15 gennaio, al Centro di formazione professionale Giulio Pastore: l’appuntamento è per le 10; l’ingresso è gratuito.

Lunedì, 13 gennaio 2020

