Operato il giovane ferito nell’incidente a Donigala: condizioni stazionarie

Ha superato l’operazione chirurgica alla quale è stato sottoposto, ma la prognosi resta riservata: Manuel Tatti, il motociclista rimasto gravemente ferito ieri mattina nell’incidente avvenuto a Donigala, è ricoverato in stato di coma all’ospedale Brotzu di Cagliari dov’è stato trasportato con l’elicottero del servizio di soccorso medico 118. Le condizioni sono stazionarie, seppure gravi.

In queste ore tante le persone che stanno manifestando solidarietà e affetto nei suoi confronti, dei suoi familiari e dei suoi colleghi.

In città e nell’hinterland Manuel Tatti è molto conosciuto: impegnato nell’azienda di commercio ittico dell’imprenditore Fabrizio Perra ha lavorato per anni nel punto vendita Eurospar di via Diaz e più di recente in quelli del market Nonna Isa al Centro commerciale Eleonora, e di Crai Extra, in via Cagliari.

Manuel Tatti, alla guida di una moto Kawasaky ieri era appena uscita da casa, a Donigala, poco dopo le 10, ed era diretto ad Oristano. Andava al lavoro. La sua moto è finita contro un’auto in manovra sulla carreggiata, guidata da un uomo di 59 enni di Riola Sardo.

Il motociclista non è riuscito ad evitare l’impatto e la moto ha centrato in pieno la Toyota proprio davanti alla cantina del Rimedio.

Lunedì, 13 gennaio 2020

