Cagliari, giovane pusher in trappola in via Castelli: arrestato dai Baschi Verdi con coca e hashish in tasca. Nella

notte

tra sabato e domenica i Baschi Verdi, coadiuvati dalle sempre preziose unità

cinofile,

hanno

tratto

in arresto uno spacciatore

,

n

ventottenne

cagliaritano colto in

flagranza

nel vendere s

ostanze

stupefacenti

:

un arresto eseguito a pochi giorni di distanza

da

quello effettuato il giorno dell’Epifani

a

in pieno centro.

Le

pattuglie dei Baschi Verdi erano impegnate nel quotidiano controllo economico del

territorio

nel quartiere di

Is

Mirrionis

a Cagliari, quando ha destato sospetto un continuo

via

vai di persone all’interno della via Castelli, che aveva come punto di riferimento un

giovane

che si guardava continuamente intorno con

fare

circospetto.

I

Finanzieri hanno pertanto deciso di sottoporlo a controllo: il soggetto, già con precedenti

specifici

(l’ultimo della serie, una denuncia, proprio ad opera dei Baschi Verdi del

capoluogo

per detenzione di sostanze

stupefacenti

nella

serata di

giovedì

scorso

)

è stato

trovato

in possesso di 12 grammi di hashish e di 1,74 gr di cocaina, divisi

complessivamente

in 15 dosi, e 438 euro in banconote di piccolo taglio.

Il

soggetto è stato

tratto

in arresto e p

osto

ai domiciliari, in attesa dell’udienza che si terrà

il

prossimo 21 gennaio

.

Gli

ultimi giorni

sono

stati

comunque

molto

intensi sotto il

profilo

del

contrasto

lla

diffusione

degli stupefacenti operato dalle pattuglie della

Guardia

di Finanza: controlli

quotidiani,

durante tutte le 24 ore, tanto nelle zone a più alto tasso di rischio come lungo

gli

assi viari e le

zone

di maggior aggregazione.

L’esito

dei numerosi controlli – operati al capolinea degli autobus a Piazza Matteotti, in Via

Schiavazzi

,

lungo Viale Europa,

a

Is

Mirrionis

–

ha

consentito di segnalare alla Prefettura

13

assuntori

di sostanze stupefacenti e di sequestrare, complessivamente, 3,2 grammi di

hashish,

22,8 grammi di marijuana e 1 spinello.

