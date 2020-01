Città Metropolitana di Cagliari, arrivano i rilevatori-dialogatori con i cittadini dell’hinterland

Sei rilevatori-dialogatori saranno presenti a coppie nei 17 Comuni che fanno parte dell’area, con il duplice obiettivo di fornire informazioni sulla Città metropolitana e raccogliere opinioni sulle esigenze, aspettative e priorità di sviluppo e crescita del territorio direttamente da chi ci vive, lavora e opera, che saranno prese in considerazione nel processo di elaborazione del Piano Strategico. In particolare, l’indagine sarà condotta attraverso un questionario online, da compilare con l’ausilio dei rilevatori attraverso dispositivi elettronici.

A partire da mercoledì 15 gennaio, e per tutto il mese, la Città metropolitana di Cagliari avvierà delle rilevazioni che coinvolgeranno i cittadini nella definizione delle priorità per lo sviluppo strategico del territorio.

Fonte: Casteddu On Line

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.