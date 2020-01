mamme e cuccioli tursiope a Golfo Aranci

(ANSA) - GENOVA, 13 GEN - Ottantuno avvistamenti di tursiopi, 58 esemplari identificati, tra questi alcuni fotografati già nove anni fa, 10 mamme e zie trovate con i cuccioli e i giovani.

Sono i dati del censimento fotografico compiuto da Corsica Sardinia Ferries e Worldrise da maggio ad ottobre 2019 nell'area di Golfo Aranci (Olbia Tempio). L'associazione Worldrise Onlus è impegnata nel territorio di Golfo Aranci per la salvaguardia dei delfini attraverso la foto identificazione: l'attività andrà avanti per anni per definire un'area di tutela.

"Sono bastati pochi mesi di monitoraggio per ottenere i primi risultati: da maggio ad ottobre 2019, durante 829 ore passate in mare e 1845 km percorsi, sono stati effettuati 81 avvistamenti di tursiopi e identificati 58 esemplari, riconoscibili grazie ai segni presenti sulla pinna dorsale, equivalenti alle nostre impronte digitali" afferma la biologa marina Cristina Fiori.

"Dalle analisi effettuate su questi dati, sono 10 le mamme e le zie avvistate con i cuccioli e i giovani, che sono stati incontrati per tutti i 6 mesi di osservazione, con un tasso di residenza variabile, che arriva anche al 100%, e con legami sociali forti tra loro. Il fatto sorprendente è che sono stati avvistati degli esemplari fotografati 9 anni fa, ciò vuol dire che sono stanziali anche sul lungo periodo" conclude Fiori.

"Parallelamente e per tutta la stagione, un'attività di comunicazione, tramite poster informativi e incontri con i ricercatori, ha sensibilizzato i passeggeri delle Navi Gialle al rispetto degli abitanti del mare, affinché la condotta dell'uomo non rappresenti un rischio per questi mammiferi" commenta Cristina Pizzutti, Responsabile Comunicazione e Marketing di Corsica Sardinia Ferries. (ANSA).