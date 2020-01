Cagliari, traffico infernale tra via Bacaredda e via Liguria: tutti in fila per “colpa” delle nuove strisce pedonali

I cartelli di divieto belli grandi avvisano della ritinteggiatura delle strisce pedonali tra via Bacaredda e via Liguria, e migliaia di automobilisti “non ringraziano”. Mattinata di inferno a Cagliari, quella vissuta da migliaia di persone alle prese con un ulteriore, per quanto temporaneo, restringimento della carreggiata nel tratto di strada prima del liceo Pacinotti. Dopo le piste ciclabili, stavolta è toccato agli attraversamenti pedonali a pochi metri dal curvone per via Bacaredda. Tutti in fila e in paziente attesa di poter raggiungere i semafori, con le colonne di automobili già dal viale Ciusa. Gli operai sono entrati in azione poco dopo le dieci e hanno terminato solo verso le tredici. Risultato: traffico ko e tutti a passo di lumaca.

