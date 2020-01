L’appello di Dj Fanny, sardo malato di Sla: “Vorrei fare un viaggio, potete aiutarmi?”

È diventato “famoso” per le sue battaglie per i malati di Sla. Lui, Andrea Turnu, giovane di Oristano, da sette anni è costretto a utilizzare una carrozzina per tutti i suoi spostamenti. Tantissime volte è stato protagonista di serate in discoteca dove ha fatto ballare migliaia di giovani riuscendo a “creare con gli occhi” la musica. Adesso, il dj sardo malato di Sla ha lanciato un appello: “Ho un sogno da un po’ di tempo. Mi piacerebbe tantissimo girare l’Italia, in un viaggio On the Road senza organizzare niente. All’avventura. Mi aiutate a realizzare questo sogno? Grazie”. E l’affetto dei fan si sta già facendo sentire: la quota da raggiungere è di quindicimila euro, e sinora ne sono stati raccolti oltre cinquemila. Chiunque volesse donare può farlo cliccando qui .

