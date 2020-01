Lavori stradali: anche oggi problemi in via Lepanto A Oristano lamentele dei residenti per i disagi

Continuano i lavori e continuano i disagi per gli automobilisti e i residenti in via Lepanto a Oristano. I cantieri per la posa della fibra ottica impediscono il flusso regolare e l’accessibilità alla strada, stamane chiusa in corrispondenza dell’ingresso di fronte all’ex passaggio a livello, in via Sassari, mentre dall’altro lato, all’incrocio con via San Simaco risulta complicato percorrere il senso unico al contrario, essendoci altri lavori ad opera di un’altra impresa.

“In sostanza, una volta uscito da quella strada non puoi più entrarci”, dichiara un esercente della zona. “Questa mattina sto aspettando un corriere che deve consegnarmi della merce, dovremo per forza organizzarci in altro modo data la situazione”.

I lavori per l’inserimento della fibra ottica stanno creando gravi difficoltà già da alcuni giorni.

Nella via Lepanto, abitano più di 120 famiglie, senza contare chi lavora o è cliente delle ditte lì presenti, e ancora la presenza dell’Ufficio scolastico provinciale – Provveditorato di Oristano, del Centro per l’impiego e della scuola di danza “Milène”.