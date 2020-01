Grave incidente per Giancarlo Morelli, in Rianimazione lo chef del Phi Beach di Baja Sardinia

Brutto incidente nelle nevi della Val Badia, a pochi chilometri da Bolzano, per Giancarlo Morelli. Il famosissimo chef, alla guida anche del Phi Beach di Baja Sardinia, è caduto mentre stava sciando e, purtroppo, ha riportato varie fratture. Morelli è stato subito trasportato all’ospedale di Bolzano con l’elisoccorso e, dopo un lungo intervento chirurgico, è stato trasferito nel reparto di Rianimazione. Le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul suo profilo Instagram è già stato pubblicato un messaggio per i suoi tanti fan: “Giancarlo ci chiede di rassicurare tutti i suoi amici che nonostante l’incidente sugli sci, è un po’ spezzettato ma sta bene e in rapida ripresa. Abbiate pazienza ancora qualche giorno perché non può scrivere ne rispondere al telefono. Un caro abbraccio a tutti e vi terremo informati sulla sua pronta guarigione”.

